Наркозависимый житель Владивостока решил сжечь жилой дом на Партизанском проспекте из мести
В ночь на 2 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на Партизанском проспекте. Горели полы и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные марши и начал стремительно распространяться на верхние этажи. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымовой защиты МЧС, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Полицейские и сотрудники МЧС установили очаг возгорания. Пожаро-техническая экспертиза подтвердила, что причиной возгорания является поджог.
Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги. Была проведена эвакуация жильцов. Людей спасали при помощи трех автолестниц.
Пожар потушили к утру. Его площадь составила 300 квадратных метров.
Проведен комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого наркозависимого жителя Владивостока.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что из-за конфликта с жильцами дома он поджег деревянный пол с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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