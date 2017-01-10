Приморье остается лидером по количеству желающих получить дальневосточный гектар

Более 40% от всех поступивших заявок на получение дальневосточных гектаров приходится на Приморье.

Получить и оформить землю В Приморье помогают в МФЦ – с начала года за консультацией сюда обратились более двух тысяч человек.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в среднем, на работу по оформлению одного земельного участка уходит от 15 до 40 минут.

«Все зависит от того, зарегистрирован ли пользователь на сайте Госуслуг и знает ли, в каком районе хочет получить землю. Чем меньше “неизвестных” – тем быстрее посетитель получит услугу или консультативную помощь», – отметили в ведомстве.

Кроме того, департаментом проработан процесс оказания помощи получателям дальневосточного гектара таким образом, чтобы он не влиял на работу МФЦ в целом.

«Некоторые сотрудники прошли обучение по работе с федеральной системой НаДальнийВосток.рф, сейчас они работают с посетителями по этому направлению», – добавили в ведомстве.

Отметим, на сегодняшний день Приморье остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству поданных заявок на дальневосточные гектары. На сегодняшний день одобрены более 7,5 тысяч заявок, 2,6 тысяч гектаров отданы в пользование еще 3,8 тысяч – находятся на рассмотрении.

Напомним, инициированный Президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края.

Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара. Это гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства, единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт и другие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]