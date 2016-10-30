Тигр Владик вернулся в дикую природу Приморья

Знаменитый амурский тигр по кличке Владик 15 мая вернулся в дикую природу. Взрослую самостоятельную жизнь молодой самец продолжит в национальном парке «Бикин», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. В операции по выпуску зверя приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, накануне, 14 мая в центре реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка тигр Владик был иммобилизован и помещен в клетку.

«После того, как тигр пришел в себя, клетку погрузили в автомобиль, который с необходимой скоростью отправили в Хабаровский край. Сегодня клетку с тигром погрузили в вертолет, который доставил хищника в национальный парк «Бикин» в Пожарском районе, где и состоялся выпуск Владика в дикую природу», – рассказали специалисты.

На тигра надели специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут его перемещения по тайге.

Напомним, свою известность тигр Владик приобрел в середине октября 2016 года, когда он ненадолго покинул тайгу, и отправился на прогулку по окрестностям Владивостока. За эти несколько дней он успел попасть на десятки фото- и видеокамер. Спустя несколько дней «аккуратных» странствий тигра по большому городу, в результате которых он так и ни разу не вышел в жилые кварталы, его отловили специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]