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Антон Лубченко получил два года лишения свободы условно

Антон Лубченко получил два года лишения свободы условно

Фото: Российская газета

15 мая 2017 года Первомайский районный суд города Владивостока вынес приговор бывшему руководителю краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета» (далее – Театр) Антону Лубченко. Он осужден за совершение нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда Лубченко являлся руководителем Театра.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.

В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей.  

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Причиненный ущерб возмещен фигурантом в полном объеме в добровольном порядке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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