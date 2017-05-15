Из-за ДТП с участием большегруза на трассе Седанка—Патрокл собирается пробка

ДТП с участием большегруза произошло на трассе Седанка—Патрокл, не доезжая Снеговой, со стороны Де-Фриза, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на соцсети. Водитель не справился с управлением и залетел на леера, практически перегородив движение в сторону Патрокла. На трассе собирается пробка.

Фото - dps_vl.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Май 14 2017 в 11:27 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]