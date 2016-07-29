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Площадку для новой опоры моста на реке Извилинка подготавливают в Чугуевском районе

Площадку для новой опоры моста на реке Извилинка подготавливают в Чугуевском районе

Фото: Администрация ПК

Подрядная организация завершила разбор пострадавшего в результате тайфуна «Лайонрок» моста через реку Извилинка в Чугуевском районе. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили специалисты Примавтодора, в ближайшее время строители приступят к бурению под новые опоры моста.

«Подрядчики разобрали поврежденное пролетное строение между пятой и шестой опорой. В настоящее время идет расчистка места от строительного мусора и подготовка площадки под бурение новой опоры. Работы начнут на этой неделе», – рассказали в «Примавтодоре».

Помимо нового пролета на мосту через реку Извилинка будет восстановлен конус, укреплены шкафные стенки, переходные плиты, почищено русло. Работы будут завершены до конца 2017 года.

Отметим, сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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