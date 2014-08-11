«Смертельное» ДТП произошло в ночь на понедельник в селе Васильевка

Следователем отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя села Васильевка, совершившего ДТП с летальным исходом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ночь на понедельник в отдел полиции поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Васильевка. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Установлено: 25-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазда Демио», не имея права управления транспортными средствами, при движении в дождливую погоду на участке автодороги, проходящем с улицы Ленинская по направлению в сторону улицы Гарнизонная, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание автомашины.

В результате ДТП пассажир, женщина 1986 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и два других пассажира от медицинской помощи отказались.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ранее обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Спровоцировавший автоаварию водитель допрошен в качестве подозреваемого. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]