«Смертельное» ДТП произошло в ночь на понедельник в селе Васильевка
Следователем отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя села Васильевка, совершившего ДТП с летальным исходом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ночь на понедельник в отдел полиции поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Васильевка. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Установлено: 25-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазда Демио», не имея права управления транспортными средствами, при движении в дождливую погоду на участке автодороги, проходящем с улицы Ленинская по направлению в сторону улицы Гарнизонная, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание автомашины.
В результате ДТП пассажир, женщина 1986 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и два других пассажира от медицинской помощи отказались.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ранее обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Спровоцировавший автоаварию водитель допрошен в качестве подозреваемого. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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