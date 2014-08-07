Лихие моряки решили перегнать катер из Владивостока на Камчатку по морю

Команда лихих капитанов решилась на перегон маленького катера, который ждали на Камчатке. Переправлять его команда решила своим ходом. А вот было ли судно технически готово к такому вояжу длиной свыше 1200 морских миль, история умалчивает.

Итог: добраться рисковые моряки смогли только до залива Владимир. Это юго-восток Приморья, а конкретнее — Ольгинский район. И оттуда подали сигналы SOS. Подоспевшие спасатели прокомментировали задумку команды коротко и ёмко: «Страху нет, один задор».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]