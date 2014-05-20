Подписание межправсоглашения по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" намечено на июль - Минвостокразвития

Межправительственное соглашение между Россией и Китаем о развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" может быть подписано во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в июле. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Я в рабочем порядке общался с коллегами из китайского правительства, партнерами из Государственного комитета по развитию и реформам (ГКРР) и Министерства коммерции. Мы "сверили часы", провели обзор, куда мы движемся, над чем работаем. У нас готовится ряд серьезных документов. Одно из них - это межправительственное соглашение по МТК "Приморье-1", "Приморье-2" с ГКРР (Государственный комитет по развитию и реформе КНР), которое должно быть утверждено в июле во время визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил он.

Кроме того, Галушка рассказал о проработке с Министерством коммерции КНР всеобъемлющего плана сотрудничества на Дальнем Востоке. По словам министра, документ является комплексным и его согласование удастся закончить только к осени до встречи глав правительств РФ и Китая.

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута начаты работы по модернизации и реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.

Международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]