Константин Шестаков избран председателем Координационного совета по туризму ДФО
Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков возглавил Координационный Совет по туризму в ДФО и вошел в Президиум Координационного Совета по туризму при Министерстве культуры России.
Как сообщили в краевом профильном ведомстве, решение принято в ходе мероприятий, состоявшихся в Рязани в рамках IX отраслевого Координационного совета при Минкультуры России.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, главная цель работы Совета – развитие туристской отрасли субъектов Дальнего Востока России и продвижение турпотенциала региона на внутреннем и международном туристских рынках.
Константин Шестаков будет руководить дальневосточным Советом и работать в федеральном коллегиальном органе в течение года.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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