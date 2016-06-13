Совсем немного времени остается до начала XIII международного телефестиваля «Человек и море». Фильмы-участники приходят со всего мира. Оргкомитет продумывает все нюансы проведения форума. Для будущих победителей уже готовятся призы. Их создание доверили скульптурной мастерской «Арт-Аркаим».

Недавно открывшийся центр современного искусства «Артэтаж» — визитная карточка мастерства этих художников. Именно они — Михаил Романов и Александр Арсененко — восстанавливали уникальную лепнину старинного Дома Демби.

Александр Городний, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж»: «Люди подошли к этому очень бережно, просто художественно бережно! Это модерн, и все штрихи, которые были 110 лет назад, все это максимально сохраняли — полы, лепнину».

Там, где много лет сидели чиновники и протекала крыша, из-под слоя извести и штукатурки они освобождали изящные маки, лотосы и дубовые листья. Порой лепнина рассыпалась прямо в руках, но по уцелевшим образцам художники создавали красоту заново.

Михаил Романов, скульптор мастерской «Арт-Аркаим»: «Что не смогли восстановить, пришлось заново отливать. Но мы всегда стараемся по максимуму сохранять то, что уже есть. До этого еще в ГУМе три года назад, когда до нас пытались реставрировать, а потом поняли, что без художников не справиться, пригласили нас восстанавливать. Мы что-то смогли спасти и восстановить».

Кроме реставрации памятников архитектуры, мастерская «Арт-Аркаим» создает оригинальные объекты городской среды и авторские сувениры, участвует в международных туристических ярмарках. Для телефестиваля «Человек и море» художники готовят призы. Только что из печи вынули очередной — в виде знаменитого маяка на Токаревской кошке.

— Вот еще один маяк, он еще теплый. Такой вот, с дверками, окошками, с камешками на берегу.

Александр Арсененко, художник мастерской «Арт-Аркаим»: «Здесь будет табличка, номинация. Все маяки будут разные для каждой номинации. Мы постараемся найти какую-то изюминку».

12 маяков для победителей телефорума скоро обретут цвет и блеск, а куда отправятся — пока загадка. Но каждый будет напоминать о Владивостоке и станет ориентиром для новых свершений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]