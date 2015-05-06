Активисты ОНФ в Приморском крае добиваются запуска в эксплуатацию моста в селе Лукьяновка

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Большая Уссурка вблизи села Лукьяновка Красноармейского района. Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов, активисты Народного фронта получили ряд жалоб местных жителей, которые указывают на то, что в данном населенном пункте властями не решается проблема восстановления автомобильного движения по мостовому переходу через реку Уссурка, который был смыт осенью прошлого года тайфуном "Лайонрок".

Представители ОНФ выехали в указанный населенный пункт для изучения ситуации. «Мы встретились с местными жителями, представителями властей и местным предпринимателем, который де-факто уже восстановил мост. На сегодняшний день мостовой переход восстановлен местным бизнесменом на собственные средства, который ссылается на устную договоренность с властями, которая была экстренно достигнута в прошлом году в процессе ликвидации последствий тайфуна. Однако на сегодняшний день контракт с ним не заключен, и власти не стремятся решать данный вопрос. А тем временем страдают местные жители, которые не могут пользоваться восстановленным дорожным сооружением. Лукьяновцы вместе с жителями ряда других близлежащих поселков и сел района вынуждены делать крюк свыше 200 км по разбитым местным дорогам, чтобы добраться до райцентра, федеральной трассы или железной дороги. Красноармейский район – самый крупный в Приморье по общей площади, и нормальное транспортное сообщение здесь – важнейший вопрос жизни местного населения», – отметил Логинов.

В региональном штабе ОНФ сообщили, что жители Лукьяновки и окрестностей также оказались практически лишены медицинской помощи, поскольку в местном фельдшерско-акушерском пункте нет медработника. Соответственно, вопросы получения даже элементарной медпомощи тоже можно решить, только выехав в райцентр, что теперь сопряжено с большими трудностями.

«На сегодняшний день власти региона и района ведут между собой переписку на предмет принадлежности моста. При этом каких-либо действенных мер по восстановлению автомобильного движения не принимается. Паводок и разрушение моста были в августе прошлого года, и спустя более чем полгода работы не ведутся, власти свою позицию не проявляют. И это при том, что администрация региона заявляет о том, что последствия тайфуна в крае успешно ликвидируются», – отметил Логинов.

Общественники держат ситуацию на контроле. В ближайшее время в органы прокуратуры будет направлено обращение экспертов Общероссийского народного фронта по данному поводу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]