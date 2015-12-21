На пороге больших перемен стоит музейно-выставочный центр города Находка. Грант на создание новой исторической экспозиции, соответствующей запросам современности, музей выиграл в конкурсе Российского фонда культуры «Новое краеведение. Гений места». Идею принципиального обновления поддержала администрация города.

Принципиально новая историческая экспозиция займет почти весь второй этаж центра. На площади в 200 кв метров разместятся шесть больших зон, по числу тематических блоков, по-новому повествующих об освоении территории и развитии третьего по величине города Приморского края.

Андрей Рымарь, специалист в области музейного проектирования, проектировщик: «Экспозицию мы строим не по хронологическому принципу, не рассказываем, что сначала там был неолит, палеолит, потом средние века потом современность. Мы строим ее по темам. Главным темам, касающихся жизни этого города».

Зал будет иметь кольцевую композицию. Двигаться посетителям предстоит по кругу. Жители и гости города, посмотрев все, могут вернуться к началу, чтобы открыть для себя новые связи, пронизывающие историю. Пространство зонируют в соответствии с тематическим планом, смысловыми акцентами и объектами, которые будут введены в экспозицию. Чтобы погрузиться в атмосферу прошлого было легче, здесь установят видеопроекторы для демонстрации кинохроники или воспоминаний очевидцев исторических событий. Аудиооборудование также позволит услышать «голоса» разных эпох.

Ксения Филатова, руководитель проекта, специалист в области музейного проектирования: «Мы делаем для того, чтобы разная аудитория могла приходить сюда и смотреть на то, как устроен был город, как он развивался. Чтобы все пришли. Кто-то, кому нужно потрогать, чтобы они потрогали. Кто-то, кому нужно посмотреть с маленького роста, он подошел и посмотрел с маленького роста на те предметы, из которых соткан город. Так как у нас экспозиция основана на том, что мы собираем воспоминания, т.е. фактически люди сами рассказывают историю города».

В основе новой концепции – образ места Находка, состоящий из нескольких разных городов, взаимопроникающих и почти не связанных друг с другом, в разной степени интересных, но, безусловно, отражающих индивидуальность территории В зале установят несколько интерактивных экранов: от самых маленьких до почти метровых. Создать целостный образ территории помогут как аутентичные предметы, так и современные медиа-технологии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]