Во Владивостоке злоумышленник украл ноутбук у знакомого
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) обратился местный житель, и сообщил, что его ограбили, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что к потерпевшему в гости пришли друзья с неизвестным молодым человеком. Пока они сидели за столом, злоумышленник открыто похитил сумку с ноутбуком и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 32-летнего жителя города Владивостока.
В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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