29 тысяч приморцев-пешеходов нарушили ПДД с начала этого года
По данным Госавтоинспекции Приморского края, на сегодняшний день наезд на пешехода является одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий. По итогам 4 месяцев в регионе зарегистрировано 288 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 279 – получили травмы различной степени тяжести. В 76% происшествий со смертельным исходом установлена вина самих пешеходов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.
С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 28 тыс. 708 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1 тыс. рублей. Кроме того, в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:
• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
• лишению свободы до 15 суток;
• исправительным общественным работам на время до 50 часов.
С начала года эти меры административного воздействия испытали на себе 56 пешеходов: в отношении 39 человек применены штрафные санкции, 15 пешеходов подверглись административному аресту, 2 - исправительным общественным работам.
Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.
Каждое подобное нарушение потенциально может стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложения штрафов, проводится разъяснительная работа.
В отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 14 тыс. 840 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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