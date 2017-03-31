Очередной циклон идет на Приморье

В начале недели циклонический вихрь, вызвавший дождливую погоду в Приморском крае, заполняясь, уйдет в Тихий океан. Давление над краем будет расти, к середине недели дожди прекратятся. Воздушные потоки поменяются с северных на западные. На юг Дальневосточного региона начнет поступать более теплый воздух, температура воздуха в Приморье будет повышаться. В континентальных районах максимальная температура воздуха достигнет летних значений, +22…+32 °C. На побережье будет прохладнее, +17…+21 °C. Ночной фон температуры воздуха +7…+15 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

К концу рабочей недели с Китая на Амурскую область и юг Хабаровского края выйдет новый циклон. Приморье будет находиться в теплом секторе циклонического вихря. Осадки маловероятны, но посвежеет ветер. В континентальных районах станет еще теплее. В прибрежных районах появятся очаги тумана и низкая облачность, которые понизят температуру воздуха.

Во Владивостоке до конца недели осадки не ожидаются. В середине недели солнечно и тепло, +19…+21 °C. Во второй половине недели с моря будет выноситься низкая облачность, возможно появление тумана, ослабевающего днем, усилится южный ветер. Фон дневных температур понизится на 3–5 градусов. Минимальная температура в течение недели существенно меняться не будет и составит +9…+12 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]