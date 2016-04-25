На улице Снеговой во Владивостоке идёт ремонт дорожного полотна

Дорожные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» завершают ремонт улицы Снеговой (на участке от остановки общественного транспорта «Таксопарк» до остановки «Дальхимпром»). Протяженность ремонта составила около 3,5 километров, уложено порядка 650 тонн асфальтобетона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Работы ведутся только в ночные часы, когда спадает интенсивность движения автотранспорта. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна ведёт подготовительные работы – фрезерует старое дорожное покрытие, вторая укладывает новый асфальт.

«С открытием движения по дороге Снеговая – Горностай возрос трафик дорожного движения, в том числе большегрузного транспорта. Дорожное полотно пришло в негодность. Здесь ведётся замена участков дорожного покрытия, убирают все ямы и просадки», - отметил заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский.

Стоит отметить, что аварийно-восстановительный ремонт городских дорог ведётся сразу по нескольким адресам. Отремонтированы участки дорог на улицах Русской, Гоголя, Фирсова, проспекте Красного Знамени и другие. Планируется, что после завершения всех работ на улице Снеговой асфальтоукладочный комплекс выйдет на ремонт улиц Первомайского района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]