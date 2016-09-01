Кем хотят работать приморские студенты?

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел анализ вакансий и резюме, размещенных на hh.ru в Приморье в сфере «Начало карьеры». Задачей исследования было выяснить, в каких профессиональных сферах видят себя молодые специалисты, и совпадают ли их ожидания с предложением работодателей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на HeadHunter, аналитика резюме показала, что топ-5 самых привлекательных сфер для начинающих специалистов выглядит следующим образом: 16% готовы трудиться в продажах, 10% - в качестве административного персонала и 8% в сфере консультирование, 7% в транспорте, логистике, 7% в информационных технологиях. Интересно, что три сферы совпадают с интересами работодателей. Они также готовы видеть с сотрудников без опыта в продажах, консультировании, административным персоналом и в банках. А вот на четвёртом месте, работодатели хотели бы видеть у себя молодых специалистов из сферы информационные технологии.

«Целью этого исследования было не просто узнать о том, кем же хотят работать те, кто только начинает работать, но и хотелось получить представление о том, какие же зарплаты они при этом планирую зарабатывать, - комментирует ситуацию Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – Думаю, многие из нас слышали миф про то, что студенты еще не умеют работать, а уже требуют топовые зарплаты. Оказалось, что это не так: около половины (49%) будущих профессионалов согласятся работать за 20-35 000 рублей, а среднее вознаграждение, которое они называют в резюме, составляет 25 000 рублей.

Что касается самой возможности для трудоустройства, то ситуация для начинающих специалистов сегодня на рынке не самая простая: конкурс на одно предложение составляет 8 резюме на место. Во многом эта ситуация вызвана тем, что при большом выборе кандидатов, работодатели явно отдают предпочтение более опытным специалистам».



Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 10-15 мая 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]