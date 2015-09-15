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ДТП с участием ребенка: невнимательность пешехода или подростковая игра «Беги или умри»?

ДТП с участием ребенка: невнимательность пешехода или подростковая игра «Беги или умри»?

Во Владивостоке на ул. Спиридонова под колеса малолитражки бросился мальчик. На видео, снятом на видеорегистратор проезжавшего мимо авто, запечатлен момент, когда ребенок бросается с тротуара прямо на движущуюся мимо машину.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, судя по всему, данное столкновение обошлось без последствий: парень встал, отряхнулся и пошел дальше.

Водитель малолитражки замешкался, но все же решил не уезжать с места ДТП.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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