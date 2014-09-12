Более 15 тысяч нарушений ПДД выявлено комплексами фото-видеофиксации в Приморье за неделю

В Приморье фиксируют нарушения Правил дорожного движения в автоматическом режиме с применением 75 комплексов автоматической фиксаций нарушений ПДД.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 15878 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 9 млн 347 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 14920 постановлений о наложении штрафа на сумму 7 млн 921 тыс. 500 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) - 935 постановлений на сумму 1 млн 402 тыс. 500 рублей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 1765 постановлений, административный штраф, по которым не был оплачен в установленный срок, направлены судебным приставам для принудительного исполнения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Повсеместное использование автоматических комплексов влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]