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Корабли ТОФ провели учения по уничтожению подводной лодки условного противника

Корабли ТОФ провели учения по уничтожению подводной лодки условного противника

Фото: Одноклассники

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. В учениях приняли участие малые противолодочные корабли "МПК-107" и "МПК-82", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки", - сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

В каком районе проводились учения не сообщается. Также в ходе учений были проведены минные постановки, артиллерийские
стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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