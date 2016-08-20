Корабли ТОФ провели учения по уничтожению подводной лодки условного противника
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. В учениях приняли участие малые противолодочные корабли "МПК-107" и "МПК-82", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки", - сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
В каком районе проводились учения не сообщается. Также в ходе учений были проведены минные постановки, артиллерийские
стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.04.2017 Корабли Тихоокеанского флота отразили авиаудар условного противника
-
28.03.2017 Корабли ТОФ отразили удар средств воздушного нападения условного противника
-
18.03.2017 Силы ТОФ на учениях уничтожили "Черную дыру" в Японском море
-
14.03.2017 Противолодочные корабли ТОФ на учениях "уничтожили" подлодку противника в Японском море
-
28.09.2016 Малые противолодочные корабли ТОФ нашли и уничтожили подлодку условного противника
-
20.08.2016 Вертолетчики уничтожили подлодку условного противника на учениях у берегов Приморья
Добавить комментарий