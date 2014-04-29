Мастера производственного обучения в Приморье могут получить дополнительную поддержку

Жители Приморья, работающие мастерами производственного обучения, смогут полностью компенсировать расходы на оплату жилья. Соответствующие поправки рассмотрели на комитете по социальной политики Законодательного Собрания сегодня, 16 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, государственную поддержку мастера производственного обучения получали и ранее – в виде ежемесячной доплаты к основному заработку. Однако после изменения федерального законодательства, обязавшего всех работающих педагогов иметь высшее профессиональное образование или пройти обучение по дополнительной профессиональной программе, мастера перешли в категорию педагогических работников.

По словам директора департамента труда и социальной защиты Лилии Лаврентьевой, фактически теперь специалисты дополнительного профессионального образования могут претендовать на те же самые социальные меры поддержки, что и учителя.

«В частности, в Приморье педагоги, проживающие и работающие в сельской местности, могут компенсировать 100% расходов на оплату жилья. Аналогичная поддержка может оказываться и мастерам производственного обучения. На это и ориентированы поправки в закон», – отметила она.

Краевые парламентарии инициативу поддержали, теперь законопроект отправят на заключение губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому.

Напомним, на сегодняшний день педагоги, проживающие и работающие в сельской местности Приморья, могут претендовать на несколько видов соцподдержки: компенсацию оплаты за услуги ЖКХ, субсидию на покупку жилья, доплаты к окладу и единовременную молодым специалистам, а также большой отпуск и досрочную пенсию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]