Анонс на 17 мая

17 мая в 11.00 в МБОУ ДОУ «Владивостокский городской Дворец детского творчества» (Океанский проспект, д. 43, ауд. 2) состоится заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока.

17 мая в 12.00 во Владивостоке в информационном центре с/к «Олимпиец» (2-й подъезд, 2-й этаж, ул. Батарейная, 2) состоится пресс-конференция с приморским кикбоксером Александром Захаровым, завоевавшим золотую медаль на Чемпионате России.

С 17 по 20 мая во Владивостоке, стадион «Строитель» (пр-т 100-летия Владивостоку, 30б) - спартакиада по бейсболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока «День бейсбола».

С 17 по 21 мая в Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - краевые финальные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Открытие 18 мая в 10.00.

17 мая завершается первый этап гидравлических испытаний во Владивостоке.

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.



17 мая - Международный день борьбы с гомофобией.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]