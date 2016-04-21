Анонс на 17 мая
17 мая в 11.00 в МБОУ ДОУ «Владивостокский городской Дворец детского творчества» (Океанский проспект, д. 43, ауд. 2) состоится заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока.
17 мая в 12.00 во Владивостоке в информационном центре с/к «Олимпиец» (2-й подъезд, 2-й этаж, ул. Батарейная, 2) состоится пресс-конференция с приморским кикбоксером Александром Захаровым, завоевавшим золотую медаль на Чемпионате России.
С 17 по 20 мая во Владивостоке, стадион «Строитель» (пр-т 100-летия Владивостоку, 30б) - спартакиада по бейсболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока «День бейсбола».
С 17 по 21 мая в Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - краевые финальные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Открытие 18 мая в 10.00.
17 мая завершается первый этап гидравлических испытаний во Владивостоке.
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.
17 мая - Международный день борьбы с гомофобией.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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