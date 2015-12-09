Крейсер "Варяг" примет участие в выставке вооружения в Сингапуре
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" примет участие в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша-2017" в Сингапуре, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Во вторник крейсер "Варяг" ошвартовался в военно-морской базе "Чанги" ВМС Республики Сингапур. На протяжении трех дней иностранные делегации стран-участниц выставки смогут посетить российский крейсер", - сообщает пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что во время визита офицеры командования отряда также встретятся с представителями командования Военно-Моских сил и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетят другие корабли участников "Имдэкс Эйша-2017".
Кроме того, моряки-тихоокеанцы ознакомятся с достопримечательностями иностранного порта.
Как сообщалось, боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход в воды Мирового океана 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев.
Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).
Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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