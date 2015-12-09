Крейсер "Варяг" примет участие в выставке вооружения в Сингапуре

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" примет участие в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша-2017" в Сингапуре, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Во вторник крейсер "Варяг" ошвартовался в военно-морской базе "Чанги" ВМС Республики Сингапур. На протяжении трех дней иностранные делегации стран-участниц выставки смогут посетить российский крейсер", - сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что во время визита офицеры командования отряда также встретятся с представителями командования Военно-Моских сил и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетят другие корабли участников "Имдэкс Эйша-2017".

Кроме того, моряки-тихоокеанцы ознакомятся с достопримечательностями иностранного порта.

Как сообщалось, боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход в воды Мирового океана 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев.

Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).

Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]