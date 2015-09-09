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Огромный провал грунта образовался на дороге во Владивостоке

Огромный провал грунта образовался на дороге во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Очередная дыра в асфальте образовалась на улице Фадеева. О причинах произошедшего специалисты затрудняются ответить. На данный момент, как сообщают очевидцы, движение на этом участке трассы затруднено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.  Очередной провал мог образоваться из-за прошедших накануне дождей.

Похожий случай произошел на перекрестке улиц Светланской и Уборевича. Тогда в провал на пешеходном переходе угодила "Тойота Королла Аксио". Прибывшие на место ЧП спасатели сравнили образовавшееся отверстие в асфальте с гейзером. Ведь из его недр валил горячий пар. Судя по всему, провал произошел из-за порыва теплотрассы, ведь в настоящее время в городе проводятся гидравлические испытания. Иномарку из западни вытащил проезжавший мимо эвакуатор.

Что же касается провала на Фадеева, то сейчас специалисты решают, как поступить.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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