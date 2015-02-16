С начала года в Приморье привлекли к ответственности более 4,5 тыс. нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к ответственности 2379 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2202 автомобилистов, отказавшхся от прохождения медосвидетельствования. 342 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, только за прошедшую неделю привлечено к административной ответственности 309 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число нетрезвых водителей выявлено 9 мая. За неделю по их вине произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Аварии зарегистрированы в г. Владивостоке; Черниговском, Партизанском районах, а также Дальнегорском и Арсеньевском городских округах.

Так, 9 мая в Ленинском районе г. Владивостока в результате столкновения автомашин пострадали 2 ребенка-пассажира. Водитель автомобиля, спровоцировавший ДТП, управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Автомобильная авария произошла около девяти часов вечера.

63-летний мужчина за рулем автомобиля Мазда Демио двигался со стороны ул.Баляева в направлении ул.Светланской. При повороте налево водитель не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем марки "Тойота Лит Айс Ноах", двигавшимся в попутном направлении. В результате удара Тойота выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем марки "Тойота Виц". Пострадавшие несовершеннолетние являлись пассажирами "Тойота Виц" и "Тойота Лит Айс Ноах", в результате удара 10-летний мальчик и 6-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести, им назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя "Мазда Демио" составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]