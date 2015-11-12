Находкинские таможенники задержали незадекларированные автозапчасти
В 2017 году таможней возбуждено 367 дел об административных правонарушениях. Поводами для возбуждения 43% от всех дел стали факты недекларирования либо недостоверного декларирование товаров.
Одно из последних дел по данной статье возбуждено по факту недекларирования автомобильных запчастей, ввезенных из Китая в адрес фирмы из Улан-Удэ. Представитель получателя подал в таможню декларацию на товары, в которой было заявлено около 8 тонн автозапчастей. Однако в ходе таможенного досмотра должностные лица таможни выявили в контейнере незаявленные в таможенной декларации рычаги подвески и тяги. 4,5 тонны незадекларированного товара изъято.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью Находкинской таможни, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара с возможной его конфискацией.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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