Находкинский браконьер нанес ущерб природе на 400 тысяч рублей

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 256 УК РФ).

По версии органа предварительного расследования, фигурант с помощью специализированного оборудования на катере добыл 363 особи краба камчатского и 121 особь краба волосатого в заливе Находка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Преступные действия пресечены в момент перегрузки водных-биологических ресурсов в автомобиль сотрудниками Службы в г. Находке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В результате преступных действий причинен экологический ущерб на сумму 404 тыс. 140 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]