Сегодня, 15:05
1 0 0
Сотрудники "Спецсвязи" устроили вооруженный беспредел на дороге во Владивостоке
Сотрудники "Спецсвязи" устроили вооруженные разборки на дороге, в районе Народного проспекта во Владивостоке. Судя по видео в соцсетях, водитель неизвестного автомобиля "подрезал" авто "Спецсвязи", после чего один из сотрудников спецмашины подошел к обидчику и, направив на него пистолет, начал вызывать полицию. Водитель находился под прицелом все время пока сотрудник спецслужбы говорил по телефону, угрожая начать стрельбу, если тот вздумает двинуться с места.
Как собщает автор видео, вооруженные "герои" все-таки вызвали полицию, а он уехал, так как опаздывал на работу.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.03.2017 Во Владивостоке водитель автобуса устроил самосуд над "зайцем"
-
12.09.2016 Мужчины на Audi Q7 "нашли" боевой пистолет на Шаморе во Владивостоке
-
16.06.2016 Во Владивостоке на дороге между водителями произошла потасовка со стрельбой
-
18.05.2016 На ДСК во Владивостоке водители устроили разборки посреди проезжей части
-
31.03.2016 Во Владивостоке водители устроили массовую драку на проезжей части
-
12.11.2015 Во Владивостоке водитель Subaru устроил ДТП с тремя пострадавшими
Добавить комментарий