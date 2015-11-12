Сотрудники "Спецсвязи" устроили вооруженный беспредел на дороге во Владивостоке

Сотрудники "Спецсвязи" устроили вооруженные разборки на дороге, в районе Народного проспекта во Владивостоке. Судя по видео в соцсетях, водитель неизвестного автомобиля "подрезал" авто "Спецсвязи", после чего один из сотрудников спецмашины подошел к обидчику и, направив на него пистолет, начал вызывать полицию. Водитель находился под прицелом все время пока сотрудник спецслужбы говорил по телефону, угрожая начать стрельбу, если тот вздумает двинуться с места.

Как собщает автор видео, вооруженные "герои" все-таки вызвали полицию, а он уехал, так как опаздывал на работу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]