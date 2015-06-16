Интернет в приморских школах станет быстрее

В 2017 году во всех общеобразовательных учреждениях края увеличат скорость выхода в интернет, а также установят точки доступа Wi-Fi. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политике краевого парламента сегодня, 16 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, о реализации государственной краевой программы «Информационное общество» депутатам рассказал директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников.

«В 2016 году на программу было направлено почти 1,2 миллиарда рублей. Это и работа по устранению цифрового неравенства, содержанию многофункциональных центров, созданию собственных информационных систем, а также переводу государственных услуг в электронный вид», – отметил он.

Директор ведомства отметил, что сегодня большое внимание сегодня уделяется переводу госуслуг в электронный вид. Уже более 200 услуг сегодня приморцы могут получить, не посещая профильные учреждения, – в МФЦ или на Едином портале госуслуг.

«По поручению губернатора Приморья мы постоянно работаем над оптимизацией процедуры получения услуг. Многие документы уже сейчас запрашиваются сотрудниками ведомств самостоятельно через электронный документооборот. Это значительно сокращает время на получение услуги», – добавил Илья Красильников.

Председатель комитета Александр Костенко поинтересовался, как обстоит ситуация с информатизацией школ и социальных учреждений.

По словам директора ведомства, уже сейчас все школы обеспечены доступом в интернет, но работа будет продолжена.

«В этом году мы планируем увеличить скорость выхода в сеть, а также оборудовать все учебные учреждения доступом к вай-фай. Конечно же, здесь будут введены ограничения по количеству веб-ресурсов, ведь наша задача – улучшить учебный процесс с помощью интерактивных возможностей, а не отвлечь школьников от занятий», – подчеркнул он.

Помимо этого, в регионе будет продолжена борьба с цифровым неравенством – до конца 2018 года цифровое телевидение дойдет в самые отдаленные населенные пункты края.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14 место в рейтинге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье составляет 94% в то время, как среднее значение по России – 82,9.

Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Приморье также выше средней по стране – 59,8, а в России – 51,3.

Среднее время ожидания в очереди в МФЦ – 15 минут, против 21,9 минут среднероссийского показателя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]