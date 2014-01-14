Во Владивостоке проверяют автобусы, которые были сняты с маршрутов из-за плохого технического состояния
Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока проводят выездные проверки технического состояния автобусов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостока, речь идет о машинах, которые ранее были сняты с регулярных маршрутов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.
Согласно договорам, которые заключены между мэрией и автотранспортными предприятиями, перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу автобусов не только технически исправных, но и находящихся в надлежащем санитарном состоянии.
11 мая проверке подверглось несколько автобусов, принадлежащих ООО «Скорость», ООО «Влад Рейс» и ООО «ПримАвтоБизнес». Месяц назад они были сняты с маршрутов. Сегодня все машины отремонтированы и уже вышли на линию.
Для справки:
Сегодня во Владивостоке действуют 93 муниципальных автобусных маршрутов. На них работает около 700 автобусов, которые ежедневно перевозят около 30 тысяч пассажиров.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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