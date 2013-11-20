В Приморье началось строительство двух новых школ

Строительство новых школ началось в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья. Работы планируется завершить к концу 2017 года.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко в ходе заседания комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан сегодня, 16 мая.

«В селе Новолитовск будет построена общеобразовательная школа на 220 мест, в Светлой – на 80. Работы на объектах будут завершены к концу 2017 года», – рассказала она.

Строительство новых объектов образования отвечает задачам федеральной госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Она предполагает ликвидацию второй смены в школах к 2025 году. Для этого в Приморье предусмотрено не только строительство новых школ, но и повышение эффективности использования помещений уже существующих.

«В Приморском крае более 190 тысяч школьников, 17,6% учится во вторую смену. В 2016 году в школах края создано 2 789 мест, в том числе: за счет модернизации инфраструктуры общего образования – 497 мест, благодаря оптимизации загруженности школ – 2 292 места», – отметила Оксана Мартыненко.

В 2017 году запланировано создать около пяти тысяч новых мест для школьников. Большинство – за счет оптимизации загруженности школ и капитального ремонта зданий. На эти цели в бюджете края предусмотрено около 656 миллионов рублей.

Ликвидировать вторую смену во всех школах страны к 2025 году поручил Президент России Владимир Путин. По словам Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, регион активно включился в процесс.

«Перед субъектами РФ поставлена задача к 2020 году организовать обучение в одну смену для обучающихся с первого по четвертый и с 10 по 11 классы. Среднего звена модернизация системы образования коснется в последнюю очередь. Для того чтобы все приморские школьники учились в первую смену, необходимо создать более 25 тысяч новых мест. Для реализации этого плана в краевой госпрограмме специально создан новый раздел, все вопросы решает рабочая группа, в которую вошли специалисты в сфере образования и строители», – отмечает Губернатор Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]