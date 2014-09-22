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Ханка вошло в ТОП-15 популярных для отдыха озер России

Ханка вошло в ТОП-15 популярных для отдыха озер России

Фото: SHAMORA.info

Озеро Ханка в Приморье входит в ТОП-15 по популярности отдыха на озерах России, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

В ТОП-15 лучших для отдыха российских озер входят озеро Ханка в Приморье, озеро Баскунчак в Астраханской области, Телецкое озеро на Алтае, Имандра в Мурманской области, озеро Таймыр в Красноярском крае, озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области, Онежское озеро в Карелии, озеро Чаны в Новосибирской области, Селигер в Тверской области, озеро Яровое в Алтайском крае, озеро Аслыкуль в Башкирии, Белое озеро в Вологодской области, озеро Ильмень в Новгородской области и Чудское озеро в Псковской области.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.

По данным ТурСтат, проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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