«Российский красный крест» отмечает 150-летие в Приморье

Торжественное собрание в честь 150-летия всероссийской общественной организации «Красный крест» состоялось в Приморье сегодня, 16 мая. С юбилеем активистов поздравили директор департамента внутренней политики Павел Ясевич и директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, представители «Красного креста» на протяжении многих лет оказывают помощь всем нуждающимся. Благодаря им в госпиталях в годы войны и после природных катастроф были спасены тысячи жизней. Организация с многолетней историей стояла у истоков создания скорой помощи, центров по переливанию крови, управлений социальной защиты – все это раньше выполнял «Красный крест».

Сегодня общественное движение со 150-летней историей является одной из самых активных общественных организаций, занимающихся благотворительностью.

Как отметил Павел Ясевич, в прошлом году «Российский красный крест» оказал большую поддержку приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

«С первого дня своего основания вы помогаете людям, поддерживаете их в трудных ситуациях. В прошлом году в короткие сроки вы помогли собрать все необходимые средства для пострадавших от тайфуна, обрушившегося на Приморье. Спасибо вам за участие и поддержку», – отметил он.

Осенью 2016 года в 11 муниципалитетов Приморья несколько раз выезжали 40-тонные большегрузы. Сторонники «Красного креста» помогли собрать одежду, вещи, продукты питания и медикаменты для пострадавших от тайфуна.

«Без помощи общественных организаций ни одна госструктура не смогла бы выполнить такой объем работ за такое короткое время», – добавила директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.

За многолетнюю самоотверженную работу руководитель ведомства вручила благодарность губернатора Приморского края председателю регионального отделения «Красного креста» Надежде Ильиной.

Также благодарности губернатора получили Владислав Ильин, Ольга Кочеткова и Светлана Мироненко.

Почетными грамотами губернатора Приморья награждены активисты организации: Дмитрий Кокин, Светлана Люситина, Ирина Макарова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]