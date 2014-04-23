«Вести: Приморье»: 500 жителей Находки ждут переселения из ветхих домов

В срочном переезде из аварийного жилья нуждаются и жители Находки. Очереди ждут 500 человек. Новоселье должно было случиться еще два года назад. Но компания, которая отвечала за квартиры по программе переселения, стройку просто забросила. Как решают эту проблему в муниципалитете? Расскажем об этом в итоговом выпуске «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]