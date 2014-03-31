Пляжи Приморья готовят к сезону летнего отдыха

О том, как идет подготовка в районах Приморья к предстоящему пляжному сезону, рассказали представители муниципалитетов на очередном заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, экспертам представили информацию по очистке прибрежных и островных территорий городов и районов края, наиболее популярных для летнего отдыха в Приморье.

Так, администрацией Артёмовского городского округа регулярно ведётся уборка бухты Муравьиная.

«Это место отдыха очень популярно среди жителей и гостей Приморья. Только прошлым летом с бухты Муравьиная вывезено две тонны различного мусора», – отметили в администрации.

Для подготовки к пляжному сезону в Большом Камне очищены от мусора прибрежные территории в районе пляжа бухт Суходол и мыса Седловидный.

Работа по благоустройству и поддержанию санитарного состояния любимых мест отдыха ведётся и в Партизанском городском округе.

«Волчанцы, Триозерье, Шепалово – самые популярные места отдыха жителей и гостей края летом. Поэтому активно работаем с арендаторами пляжей, где располагаются базы отдыха. В местах массового отдыха в Партизанске устанавливают мусорные урны и контейнеры, биотуалеты. Кроме того, в конце мая совместно с Лазовским государственным природным заповедником запланирована экологическая акция «Чистый берег», – рассказал начальник отдела окружающей среды Партизанского городского округа Владимир Бондаренко.

Около 10 гектаров прибрежных территорий, где нет арендаторов, очищено от мусора в Находке.

«Всего вывезено более 40 кубометров мусора», – рассказал начальник отдела благоустройства Находкинского городского округа Максим Меньшиков.

О том, как идёт подготовка к сезону летних отпусков в Хасанском районе, доложил заместитель главы муниципалитета Максим Бренчагов.

«Ежегодно летом и осенью район посещают до 120 тысяч туристов. Самые популярные места отдыха – села Андреевка, Безверхово, бухта Витязь. Только в прошлом году с островных территорий вывезено более 100 кубометров мусора, 150 кубометров собрано в ходе районного субботника в этом году», – пояснил он, добавив, что сейчас проводится работа с арендаторами земельных участков, которых в районе почти 200.

Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Грибанов отметил, что муниципалитетам необходимо активизировать работу с арендаторами в преддверие летнего сезона.

«Выходите с рейдами, тех, кто нарушает экологические и санитарные нормы штрафуйте», – сказал он.

Кроме этого, заместитель главы ведомства добавил, что необходимо также разместить информационные щиты на особоохраняемых территориях и обратить внимание на их санитарное содержание.

Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии. Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии в регионе.

План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]