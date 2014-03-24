В Приморье развивают мобильные формы оказания социальных услуг

В Приморье будут развивать выездные формы социального обслуживания населения. Об этом рассказали на заседании комитета Законодательного Собрания края по социальной политике и защите прав граждан сегодня, 16 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, контрольно-счетная палата отчиталась об итогах проверки доступности услуг в сфере социального обслуживания в Приморском крае, в том числе в удалённых районах и сельской местности за последние три года. Как отметил руководитель палаты Игорь Ватулин, департамент труда и социальной защиты населения достойно выполняет поставленные перед ним задачи, работа в подведомственных ему учреждениях организована качественно и ответственно.

«В крае работают 27 учреждений соцобслуживания, 16 из них стационарного типа, это дома-интернаты для престарелых и инвалидов, учреждения психоневрологического типа, в них проживает 4 148 человек. Очередь на получение соцуслуг в стационарных учреждениях с 2014 года снизилась более чем на 26% и на 1 мая составляет 258 человек. Ежегодно в Приморье социальные работники обслуживают около 10 тысяч человек, в прошлом году их штат составлял 867 специалистов. Средняя нагрузка на одного социального работника составляет девять человек, на участкового соцработника – 23 человека», – отметил Игорь Ватулин.

Объем субсидий социальным учреждениям края за последние три года превысил 6,6 миллиардов рублей, добавил руководитель контрольно-счетной палаты Приморского края.

Для того, чтобы обеспечить права пожилых людей, инвалидов и граждан, нуждающихся в оказании срочных соцуслуг, в труднодоступных районах края, департамент труда и социальной защиты населения применяет стационарозамещающие технологии и развивает мобильные формы обслуживания населения, подчеркнул он.

По словам заместителя директора департамента Елены Чибриковов, в Центре социального обслуживания Приморского края работают 16 мобильных бригад в семи филиалах, охват населения составляет более 80%.

«Семейные бригады действуют на территории восьми филиалов, по сравнению с 2014 годом рост количества обслуженных ими граждан составил 16%. Патронажные социальные работники работают на территории шести филиалов, в прошлом году они сопровождали в 1,2 больше человек, чем в 2014 году. Новая форма работы с населением – социальная бригада, в прошлом году успешно внедрена в Спасском филиале центра. В Дальнегорском филиале работает такая форма соцобсолуживания, как социальная бригада по оказанию реабилитационных услуг. В числе стационарозамещающих технологий применяются также школа реабилитации, стол заказов, услуги сиделки и социальная квартира», – отметила замглавы департамента.

Игорь Ватулин отметил, с учетом востребованности новых форм работы и высокой оценки ее качества населением, рекомендовано дальнейшее развитие стационарозамещающих и инновационных технологий социального обслуживания в Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]