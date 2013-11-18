Взносы на капитальный ремонт – право или обязанность собственников помещений?

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в частности, взносы на капитальный ремонт.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, согласно пунктам 1, 3 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.

Наниматели жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов платить такие взносы не обязаны.

Пунктом 1 статьи 4 Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» предусмотрено, что размер взноса на капитальный ремонт определяется исходя из минимального размера взноса и занимаемой собственником общей площади помещения в многоквартирном доме.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем (пункт 1 статьи 7 Закона № 227-КЗ).

Постановлением администрации Приморского края от 17.11.2016 № 534 минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2017 - 2019 годы установлен в размере 7,10 руб./кв. м в месяц.

За несоблюдение обязанности по оплате взносов на капремонт предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

Так, в силу пункта 14.1 статьи 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

Кроме того, региональный оператор - Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» вправе обратиться в суд к собственнику помещения, не уплачивающему соответствующие взносы, с исковым заявлением (с заявлением о выдаче судебного приказа).

Такой судебный способ помимо взысканной задолженности, пеней, может повлечь взыскание судебных расходов; при принудительном исполнении судебного акта – исполнительский сбор службы судебных приставов-исполнителей.

Вместе с тем, пунктом 2 статьи 169 ЖК РФ предусмотрены случаи, когда собственники помещений освобождаются от названной обязанности:

1. признания дома в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;

2. принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.

Законом Приморского края от 17.06.2016 № 848-КЗ установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Право на компенсацию предоставляется следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет (в размере 50 %);

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 80 лет (в размере 100 %);

3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) (в размере 50 %);

4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) (в размере 100 %).

Льготный размер оплаты рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением администрации Приморского края в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае.

Компенсация предоставляется указанным лицам в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они зарегистрированы по месту жительства.

В случае наличия у них в собственности нескольких жилых помещений компенсация предоставляется в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они зарегистрированы по месту жительства.

Право на компенсацию наступает с момента возникновения права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме и обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]