Житель Черниговского района пытался передать наркотики в изолятор временного содержания
Приговором Хорольского районного суда жителя Черниговского района осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурант решил сбыть наркотическое средство своему знакомому, которого эпатировали в изолятор временного содержания ОМВД России по Хорольскому району для участия в судебном заседании.
Так, спрятав масло каннабиса (гашишное масло) массой 6,427 гр в бытовые предметы, он передал сотруднику изолятора посылку для дальнейшей ее передаче своему знакомому.
Однако при досмотре наркотическое средство было обнаружено и изъято.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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