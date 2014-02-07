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Житель Черниговского района пытался передать наркотики в изолятор временного содержания

Житель Черниговского района пытался передать наркотики в изолятор временного содержания

Приговором Хорольского районного суда жителя Черниговского района осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурант решил сбыть наркотическое средство своему знакомому, которого эпатировали в изолятор временного содержания ОМВД России по Хорольскому району для участия в судебном заседании.

Так, спрятав масло каннабиса (гашишное масло) массой 6,427 гр в бытовые предметы, он передал сотруднику изолятора посылку для дальнейшей ее передаче своему знакомому.

Однако при досмотре наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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