Дальневосточные гектары начнут вскоре выдавать в охотугодьях

Соответствующие поправки будут внесены Государственной Думой РФ, об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, обладателями земельных участков в Приморье стали уже 2600 человек, ещё 900 – в стадии доработки, отметил глава региона. Губернатор подчеркнул, по сути реализация закона о дальневосточном гектаре – это революция в земельном и лесном законодательстве.

«Сегодня в стране, чтобы получить земельный участок, нужно ждать в среднем два года. В Москве – три года. У нас сейчас пока 53 дня при нормативе 40 дней. Естественно, наша задача – выйти на норматив 30 дней. А, может, и снизить эти сроки. Мы совершили революцию в хорошем смысле этого слова. Ни в одном больше регионе России за 53 дня участок получить невозможно», — заявил Владимир Миклушевский.

Глава края отметил, есть определенные шероховатости, связанные с работой федеральной информационной системой ДальнийВосток.ру, а также с режимом охотугодий, но этот вопрос в скором времени будет решён.

«Сейчас на территории охотугодий по закону нельзя предоставлять участки. Но в течение 1-1,5 месяцев Госдума внесет изменения в закон, которые разрешат это делать, за исключением мест, где стоят охотничьи домики или вышки", – подчеркнул губернатор Приморья.

Отметим, Приморский край лидирует среди дальневосточных субъектов по количеству желающих получить бесплатный гектар: на регион приходится более 40% заявок. На сегодняшний день одобрено более 7,5 тысяч заявок, 2,6 тысяч гектаров отданы в пользование, еще 3,8 тысяч – находятся на рассмотрении.

Инициированный Президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара. Это гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства, единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт и другие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]