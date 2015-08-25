«Вести: Приморье»: Дорожные разборки во Владивостоке вылились в скандал с применением оружия

Опасное шоу с оружием устроили сотрудники Спецсвязи во Владивостоке. Скандалом уже занялась полиция. О подробностях инцидента узнаете в репортаже Всеволода Ставчанского в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]