«Вести: Приморье. Интервью»: Приморские школьники готовятся к ЕГЭ
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Евсеевым, начальником отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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