Два автомобиля сожгли во Владивостоке
В ночь на 17 мая во Владивостоке на улице Надибаидзе сожгли два автомобиля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на очевидцев, один из автомобилей был припаркован возле дома №32, а второй возле 26-го.
Полиция ведет поиски злоумышленников.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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