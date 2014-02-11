Два автомобиля сожгли во Владивостоке

В ночь на 17 мая во Владивостоке на улице Надибаидзе сожгли два автомобиля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на очевидцев, один из автомобилей был припаркован возле дома №32, а второй возле 26-го.

Полиция ведет поиски злоумышленников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]