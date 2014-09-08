В Приморском краевом суде идет слушание по делу о жестоком убийстве сотрудницы МВД
В Приморском краевом суде идет слушание по делу о жестоком убийстве сотрудницы МВД Жанны Семенцовой. Преступление было совершено еще в 2013 году, но до сих никто не понес заслуженного наказания.
Отметим, дело об убийстве сотрудника полиции Жанны Семенцовой в краевом суде рассматривается уже повторно. Два года назад коллегия присяжных единогласно признала виновными всех фигурантов уголовного дела.
По версии гособвинения, в апреле 2013-го Дмитрий Семенцов за миллион рублей нанял четверых человек, чтобы те расправились с его бывшей женой. Злоумышленники подкараулили Жанну Семенцову, похитили ее, а затем жестоко убили девушку.
В 2015 году суд счел всех пятерых подсудимых виновными. Им было назначено от 6 до 17 лет лишения свободы в колонии строго режима. Но из-за процессуальной ошибки, о которой стало известно уже после приговора, адвокатам обвиняемых удалось добиться повторного рассмотрения дела.
Сейчас судебный процесс по новой проходит все стадии разбирательства. При этом, как стало известно, основной фигурант дела, которого, собственно, обвиняют в организации убийства, не присутствует на судебных заседаниях. По имеющейся информации, его удалили за неоднократное умышленное нарушение судебного порядка. На суд он придет теперь только на последнее слово и непосредственно на сам приговор.
На данный момент прокуратура от каких-либо комментариев воздерживается до провозглашения вердикта. Сторона обвинения опасается, что их слова могут расценить как давление на коллегию присяжных.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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