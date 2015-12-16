Единственный в России биобанк всего живого в Дальневосточных морях открыли в Приморье

Ресурсный Центр "Морской биобанк" ННЦМБ ДВО РАН (Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН) - это ультрасовременное криохранилище. Имеющееся в центре оборудование позволяет сохранять биообразцы при любых низких температурах для дальнейших исследований клеток, тканей, генома морских млекопитающих и иных видов, в том числе находящихся на грани исчезновения. В Морском биобанке будут храниться их клетки и ДНК.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Приморского океанариума", в планах – собрать все видовое разнообразие Дальневосточных морей. Большую ставку ученые делают на краснокнижные виды. Сегодня мир столкнулся с глобальными проблемами: истощение растительных и животных ресурсов, сокращение биоразнообразия и ухудшение состояния окружающей среды. Сохранение их генетического материала позволит не только уменьшить риск исчезновения определенных видов, но и в перспективе - возобновить утраченные. Это своего рода «Ноев ковчег».

Сейчас Национальный научный центр уже располагает большой коллекцией образцов водорослей, микроводорослей, моллюсков, губок, рыб и других обитателей Японского, Охотского, Берингово морей. Некоторые из них были добыты во время глубоководных экспедиций на глубинах до 9,5 км! И получить повторно этот уникальный материал необычайно сложно и дорого. Поэтому он будет переведён на хранение в «Морской биобанк». Часть сохранят, как эталонные образцы, часть – будут использовать для исследований мирового уровня.

«Недостаточно обладать самым современным оборудованием для исследований, нужно обеспечить особые условия для хранения биологического материала. И эти особые условия можно создать только в биобанках. Когда клетка или другой полученный биобразец может храниться сколь угодно долго в эталонных параметрах по влажности, температуре и уровню азота. Использовать их для работы смогут не только в ближайшее время, но и через 10-20 лет. И к нашим исследованиям будет доверие, так как за рубежом хранят биоматериал в подобных условиях, в подобных биобанках», - подчёркивает директор ННЦМБ ДВО РАН, академик РАН Андрей Адрианов.

Располагается «Морской биобанк» на площадках Института биологии моря и Приморского океанариума, которые входят в Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Такой выбор для создания "ковчега" не случаен. Комплексные исследования будут проводиться "сборными" командами. Институт обладает научно-технической базой, а Приморский океанариум – богатой коллекцией живых гидробионтов, в том числе редких, вымирающих. И эта коллекция будет постоянно увеличиваться.

«Приморский океанариум – это живой музей. К тому же у нас живут представители редких видов. Чтобы найти их в дикой природе, нужно приложить много усилий. А здесь можно получать биологический материал без ущерба для морских и пресноводных обитателей. Достаточно взять капельку крови, чешуйку… и уже можно проводить исследования», - отметила начальник службы обеспечения исследований Приморского океанариума Ольга Шевченко.

Сегодня приборная база центра состоит из нескольких ультрасовременных криохранилищ (рабочая температура - 80°C и - 196°C), работа которых полностью автоматизирована, а также станций для пробоподготовки и выделения ДНК, инкубаторов, центрифуг и других высокоточных приборов производства Швейцарии, Южной Кореи, Германии, США и Италии.

«Биобразцы будут храниться в отдельном боксе, в отдельной пробирке с нанесённым штрих-кодом, на котором записана вся информация по образцу: где, когда добыт, какого представителя флоры или фауны. И таких элементов хранения 80 тысяч. А найти нужный образец можно всего за 1 минуту! Система компьютеризирована, и она быстр сканирует всю коллекцию, находит нужный объект по заданным параметрам и выдаёт», - рассказывает Татьяна Орлова, ведущий научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН и руководитель Центра «Морской биобанк».

Идея создания такого Центра «Морской биобанк» принадлежит Орловой Татьяне Юрьевне, ведущему научному сотруднику Института биологии моря ДВО РАН. Решение о создании «Морского биобанка» принял директор ННЦМБ ДВО РАН, академик Адрианов Андрей Владимирович 27 января 2017 года. Открылся Центр 16 мая семинаром «Биобанки: современное состояние и перспективы развития».

Его участниками стали ведущие российские специалисты в области биоресурсной и музейной деятельности, биоразнообразия, популяционной и медицинской генетики, репродуктивной медицины, биоинформатики, геномики, преподаватели биологических и медицинских вузов, а также широкий круг специалистов, проявляющих интерес к данной теме.

Семинар проходил при участии компаний «Qvadros-Bio» (крупнейшая компания на российском рынке, специализирующаяся на поставке оборудования, программного обеспечения для хранения биологических образцов) и ПТФ «Корпус» (один из лидеров Дальневосточного рынка поставок медицинского оборудования).

Участникам семинара, а также журналистам продемонстрировали автоматизированные системы хранения биообразцов, и новейший (на рынке он был презентован в этом году!) сканирующий зондовый микроскоп, с помощью которого можно получить цифровое трёхмерное изображение живой клетки и её атомарной решётки. Этот микроскоп производства Южной Кореи. Он прост в работе, не занимает много места (умещается вместе с компьютером на площади рабочего стола), приемлем по цене.

Для справки:

Национальный научный центр морской биологии на базе Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН) создан решением правительства 1 сентября 2016 года. В состав Центра вошли Институт биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН, научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" и Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника ДВО РАН.

Биобанк - это специализированное криохранилище биологических материалов, а также клинической, лабораторной и персональной информации для научных и медицинских целей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]