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Первый теплоход из КНДР ждут во Владивостоке 18 мая

Первый теплоход из КНДР ждут во Владивостоке 18 мая

Фото: EADaily

Теплоход, выполняющий первый рейс по новому маршруту между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, как ожидается, прибудет во Владивосток в четверг, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Прибытие во Владивосток ожидается в четверг, ориентировочно в 7:30 (00:30 мск).

Судно пришвартуется у Морского вокзала.

На сайте компании сообщается, что выполнять новые рейсы будет грузопассажирский теплоход "Mangyongbong", вмещающий до 200 пассажиров и до 1,5 тыс. тонн грузов. До конца июня запланировано семь рейсов.

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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