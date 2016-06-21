Проезд по улице Фадеева во Владивостоке будет открыт к вечеру
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» завершили ремонт трубопровода на ул. Фадеева во Владивостоке, где вчера в ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено повреждение, а также было нарушено дорожное покрытие.
Как сообщает "Вести: Приморье: со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», сейчас в яму, образовавшуюся в дорожном полотне, укладывают щебень. Это позволит уже сегодня к концу дня восстановить полноценное движение транспорта по данному участку дороги.
«В течение нескольких дней мы будем вести мониторинг ситуации, при необходимости производить досыпку щебня, и после того как произойдёт его полная усадка, сможем приступить к асфальтированию дороги», - пояснили в энергокомпании.
Планируется, что работы по полному восстановлению дорожного покрытия будут произведены до 28 мая 2017 г.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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