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Проезд по улице Фадеева во Владивостоке будет открыт к вечеру

Проезд по улице Фадеева во Владивостоке будет открыт к вечеру

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» завершили ремонт трубопровода на ул. Фадеева во Владивостоке, где вчера в ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено повреждение, а также было нарушено дорожное покрытие.

Как сообщает "Вести: Приморье: со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», сейчас в яму, образовавшуюся в дорожном полотне, укладывают щебень. Это позволит уже сегодня к концу дня восстановить полноценное движение транспорта по данному участку дороги.

«В течение нескольких дней мы будем вести мониторинг ситуации, при необходимости производить досыпку щебня, и после того как произойдёт его полная усадка, сможем приступить к асфальтированию дороги», - пояснили в энергокомпании.

Планируется, что работы по полному восстановлению дорожного покрытия будут произведены до 28 мая 2017 г.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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