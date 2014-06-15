Роддом № 3 Владивостока «уходит в отпуск»

Акушерский стационар роддома № 3 Владивостока сделает перерыв в работе. Традиционный отпуск связан с плановой санитарной обработкой и проветриванием, которые пройдут в отделении, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Приморского края.

Как пояснила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, прием пациенток будет приостановлен с 9 часов 22 мая до 9 часов 5 июня. В течение этого времени женщины, готовящиеся к рождению ребенка, будут госпитализироваться в другие профильные учреждения города.

Подчеркнем, что гинекологическое отделение и отделение патологии беременности, включая Центр сохранения беременности «третьего» роддома, будут оказывать необходимую помощь пациенткам в своем обычном режиме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]