Анонс на 18 мая

18 мая судно из Северной Кореи пришвартуется у Морского вокзала Владивостока.

18 мая в Центре развития предпринимательства Владивостока (ул. Запорожская, 77, бизнес-центр CITYHALL, 8 этаж) с 14.30 до 16.30 - бесплатный семинар «Обязательные требования и практика применения трудового законодательства РФ».

18 мая в 16.00 во Владивостоке, в фойе исторического отеля «Версаль» состоится митинг общественности, посвященный памяти первого президента свободного Вьетнама Хо Ши Мина.

18 мая в 10.00 в Уссурийске в СК "Локомотив" состоятся соревнования "Президентские спортивные игры".

С 18 по 21 мая в Приморье пройдет Третий Тихоокеанский туристский форум.

18 мая — Международный день музеев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]