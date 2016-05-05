В Приморье приходит настоящее лето

17 мая в Приморском крае местами ожидаются кратковременные дожди. Повышение температуры воздуха продолжится, в континентальных районах +23…+30 °C, на побережье прохладнее, +15…+22 °C. В краевом центре солнечно. Ветер южный умеренный. Во второй половине дня воздух прогреется до +18…+21 °C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В четверг в Приморье без осадков. Погодные условия будут определяться двумя барическими образованиями. Континентальные районы края окажутся в теплом секторе циклона, который смещается с Китая на северо-восток. В передней части циклона идет активный вынос теплого воздуха на Амурскую область, Приморский и Хабаровский края. В результате фон температуры в этих регионах будет повышаться, днем до +27…+32 °C.

Прибрежная зона Приморья окажется в зоне влияния периферии антициклона, ядро которого находится в Японском море. Здесь температурный фон останется без существенных изменений.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура ночью +8…+10 °C, днем +17…+19 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]